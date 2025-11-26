Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Lohnender Flushing Financial-Einstieg?
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Flushing Financial von vor einem Jahr angefallen
Am 26.11.2024 wurde die Flushing Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Flushing Financial-Aktie bei 17,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Flushing Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,960 Flushing Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2025 914,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,35 USD belief. Mit einer Performance von -8,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Flushing Financial belief sich zuletzt auf 533,74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
