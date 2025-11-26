FormFactor Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit FormFactor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die FormFactor-Aktie 22,82 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die FormFactor-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,821 FormFactor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2025 2 330,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133,04 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von FormFactor bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
