NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FreightCar America von vor 10 Jahren angefallen

Die FreightCar America-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,783 FreightCar America-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 8,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 395,88 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,41 Prozent abgenommen.

Alle FreightCar America-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 180,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at