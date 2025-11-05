NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FreightCar America-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen FreightCar America-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades FreightCar America-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das FreightCar America-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,976 FreightCar America-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 8,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 506,71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 406,71 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von FreightCar America belief sich zuletzt auf 165,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at