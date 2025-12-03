Garmin Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 10 Jahren eingefahren
Am 03.12.2015 wurden Garmin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Garmin-Papier an diesem Tag bei 37,17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,690 Garmin-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 197,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 530,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 430,48 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Garmin betrug jüngst 37,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
