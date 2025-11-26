Gentex Aktie

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

Gentex-Anlage unter der Lupe 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Gentex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Gentex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Gentex-Papier an diesem Tag bei 16,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 598,086 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 600,48 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 25.11.2025 auf 22,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,00 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Gentex eine Marktkapitalisierung von 4,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Gentex Corp. 19,50 -1,02% Gentex Corp.

