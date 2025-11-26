Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Gentex-Anlage unter der Lupe
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Gentex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Gentex-Papier an diesem Tag bei 16,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 598,086 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 600,48 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 25.11.2025 auf 22,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,00 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Gentex eine Marktkapitalisierung von 4,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gentex Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Gentex Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gentex Corp.
|19,50
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.