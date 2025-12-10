Gentex Aktie

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

Profitables Gentex-Investment? 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Gentex-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Gentex-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 36,684 Gentex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Gentex-Papiere wären am 09.12.2025 846,29 USD wert, da der Schlussstand 23,07 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,37 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Gentex zuletzt 5,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

