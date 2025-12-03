NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gentex von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Gentex-Einstiegs gewesen.

Am 03.12.2024 wurde die Gentex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,11 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, befänden sich nun 3,321 Gentex-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 75,79 USD, da sich der Wert eines Gentex-Anteils am 02.12.2025 auf 22,82 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 75,79 USD entspricht einer negativen Performance von 24,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Gentex eine Börsenbewertung in Höhe von 5,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at