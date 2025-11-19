Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Geospace Technologies-Performance
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Titel Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Geospace Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,64 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geospace Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 155,172 Geospace Technologies-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (22,68 USD), wäre das Investment nun 48 879,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 388,79 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Geospace Technologies einen Börsenwert von 292,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
