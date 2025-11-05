Geospace Technologies Aktie

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

Rentables Geospace Technologies-Investment? 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Geospace Technologies-Aktie bei 17,65 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,666 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 25,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,25 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,25 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Geospace Technologies einen Börsenwert von 335,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

