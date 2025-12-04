Heritage Financial Aktie
WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063
|Heritage Financial-Performance
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heritage Financial-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heritage Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heritage Financial-Anteile betrug an diesem Tag 26,38 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,791 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 91,28 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Papiers am 03.12.2025 auf 24,08 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,72 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Heritage Financial einen Börsenwert von 813,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
