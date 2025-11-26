NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Huntington Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huntington Bancshares-Anteile bei 18,14 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Huntington Bancshares-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,127 Huntington Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers auf 16,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 891,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,80 Prozent.

Alle Huntington Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at