Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Rentable Huntington Bancshares-Anlage?
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Huntington Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huntington Bancshares-Anteile bei 18,14 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Huntington Bancshares-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,127 Huntington Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers auf 16,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 891,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,80 Prozent.
Alle Huntington Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
