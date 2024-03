NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Huntington Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Huntington Bancshares-Anteile an diesem Tag 10,64 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 93,985 Huntington Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 221,80 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 19.03.2024 auf 13,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,18 Prozent zugenommen.

Huntington Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

