NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Integra LifeSciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Integra LifeSciences-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Integra LifeSciences-Anteile an diesem Tag bei 20,79 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hat, hat nun 4,810 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Integra LifeSciences-Aktie auf 28,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,94 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 37,94 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Integra LifeSciences einen Börsenwert von 2,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at