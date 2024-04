NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Integra LifeSciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.04.2023 wurden Integra LifeSciences-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Integra LifeSciences-Anteile bei 57,41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investierten, hätten nun 1,742 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.03.2024 gerechnet (35,45 USD), wäre das Investment nun 61,75 USD wert. Das entspricht einem Minus von 38,25 Prozent.

Am Markt war Integra LifeSciences jüngst 2,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at