NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 21.03.2021 wurde das inTest-Papier an der Börse AMEX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,488 inTest-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,69 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,69 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von inTest bezifferte sich zuletzt auf 135,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at