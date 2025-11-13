NASDAQ Composite Index-Papier inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine inTest-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in inTest eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die inTest-Aktie an der Börse AMEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 257,732 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 149,48 USD, da sich der Wert eines inTest-Anteils am 12.11.2025 auf 8,34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 114,95 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte inTest einen Börsenwert von 100,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at