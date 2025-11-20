NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: Wäre eine Investition in inTest von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in inTest gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse AMEX Handel mit dem inTest-Papier statt. Zum Handelsende stand das inTest-Papier an diesem Tag bei 7,44 USD. Bei einem inTest-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 344,086 inTest-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2025 10 013,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,45 USD belief. Damit wäre die Investition um 0,13 Prozent gestiegen.

Alle inTest-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at