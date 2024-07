NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Intuitive Surgical-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 341,94 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hat, hat nun 0,292 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.07.2024 auf 436,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,58 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,58 Prozent angezogen.

Intuitive Surgical wurde am Markt mit 157,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

