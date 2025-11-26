NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem JB Hunt Transportation Services-Papier statt. Zur Schlussglocke war das JB Hunt Transportation Services-Papier an diesem Tag 78,07 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,809 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 172,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 203,54 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 120,35 Prozent gleich.

Alle JB Hunt Transportation Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at