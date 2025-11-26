J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem JB Hunt Transportation Services-Papier statt. Zur Schlussglocke war das JB Hunt Transportation Services-Papier an diesem Tag 78,07 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,809 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 172,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 203,54 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 120,35 Prozent gleich.
Alle JB Hunt Transportation Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
