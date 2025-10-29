Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Logitech-Investmentbeispiel
|
29.10.2025 10:04:44
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Logitech von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 29.10.2022 wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Logitech-Aktie letztlich bei 50,64 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hat, hat nun 197,472 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 626,38 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 28.10.2025 auf 89,26 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,26 Prozent erhöht.
Logitech wurde am Markt mit 13,12 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Börse Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.10.25
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
30.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|SIX-Handel SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25