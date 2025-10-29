NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Logitech von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Logitech-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.10.2022 wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Logitech-Aktie letztlich bei 50,64 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hat, hat nun 197,472 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 626,38 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 28.10.2025 auf 89,26 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,26 Prozent erhöht.

Logitech wurde am Markt mit 13,12 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at