Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 12.12.2025 17:59:33

Handel in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten

Handel in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten

Der SLI kam am Abend nicht vom Fleck.

Der SLI ging nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 2 087,68 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der SLI 0,177 Prozent fester bei 2 092,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 088,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 086,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 108,28 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,409 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 085,94 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Stand von 2 012,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der SLI einen Wert von 1 942,61 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 8,64 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Adecco SA (+ 2,98 Prozent auf 22,14 CHF), UBS (+ 2,51 Prozent auf 34,33 CHF), Schindler (+ 2,17 Prozent auf 292,20 CHF), ams-OSRAM (+ 1,73 Prozent auf 7,63 CHF) und Swisscom (+ 1,46 Prozent auf 557,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Logitech (-6,55 Prozent auf 89,08 CHF), Sandoz (-2,51 Prozent auf 57,54 CHF), Lonza (-1,79 Prozent auf 514,80 CHF), Richemont (-1,74 Prozent auf 166,35 CHF) und Alcon (-0,79 Prozent auf 62,50 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 11 010 327 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 274,857 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Temenos AGmehr Nachrichten