Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Index-Performance
|
12.12.2025 17:59:33
Handel in Zürich: SLI beendet den Handel mit Verlusten
Der SLI ging nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 2 087,68 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der SLI 0,177 Prozent fester bei 2 092,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 088,69 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 086,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 108,28 Punkten.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,409 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 085,94 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Stand von 2 012,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der SLI einen Wert von 1 942,61 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 8,64 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Adecco SA (+ 2,98 Prozent auf 22,14 CHF), UBS (+ 2,51 Prozent auf 34,33 CHF), Schindler (+ 2,17 Prozent auf 292,20 CHF), ams-OSRAM (+ 1,73 Prozent auf 7,63 CHF) und Swisscom (+ 1,46 Prozent auf 557,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Logitech (-6,55 Prozent auf 89,08 CHF), Sandoz (-2,51 Prozent auf 57,54 CHF), Lonza (-1,79 Prozent auf 514,80 CHF), Richemont (-1,74 Prozent auf 166,35 CHF) und Alcon (-0,79 Prozent auf 62,50 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 11 010 327 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 274,857 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
