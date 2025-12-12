Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag im Plus

Heute halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 15:41 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,17 Prozent auf 12 927,71 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 1,489 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,065 Prozent auf 12 913,50 Punkte an der Kurstafel, nach 12 905,17 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 998,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 903,36 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 0,110 Prozent zurück. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 12.11.2025, den Stand von 12 793,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der SMI mit 12 193,86 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 715,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,22 Prozent nach oben. 13 199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 10 699,66 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 3,43 Prozent auf 34,64 CHF), Partners Group (+ 2,31 Prozent auf 966,20 CHF), Swiss Re (+ 1,32 Prozent auf 130,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,30 Prozent auf 59,38 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,12 Prozent auf 175,60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Logitech (-2,43 Prozent auf 93,00 CHF), Richemont (-2,30 Prozent auf 165,40 CHF), Lonza (-1,18 Prozent auf 518,00 CHF), Roche (-0,53 Prozent auf 316,20 CHF) und Novartis (-0,32 Prozent auf 105,64 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 349 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 274,857 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

