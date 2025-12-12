Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Der SMI bewegte sich am fünften Tag der Woche kaum.

Schlussendlich ging der SMI nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 12 887,48 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,489 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,065 Prozent höher bei 12 913,50 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 905,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 12 875,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 998,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,421 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 12.11.2025, den Wert von 12 793,74 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 12 193,86 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 11 715,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10,87 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 2,51 Prozent auf 34,33 CHF), Swisscom (+ 1,46 Prozent auf 557,00 CHF), Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 130,05 CHF), Partners Group (+ 0,74 Prozent auf 951,40 CHF) und Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 3 070,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Logitech (-6,55 Prozent auf 89,08 CHF), Lonza (-1,79 Prozent auf 514,80 CHF), Richemont (-1,74 Prozent auf 166,35 CHF), Alcon (-0,79 Prozent auf 62,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,61 Prozent auf 58,26 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 11 010 327 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,857 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at