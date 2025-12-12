Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Kursverlauf 12.12.2025 15:59:09

Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus

Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus

Der SLI zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,44 Prozent auf 2 097,84 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,177 Prozent auf 2 092,38 Punkte an der Kurstafel, nach 2 088,69 Punkten am Vortag.

Bei 2 092,04 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 108,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,076 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 2 085,94 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 2 012,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 942,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,17 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit UBS (+ 3,43 Prozent auf 34,64 CHF), ams-OSRAM (+ 3,20 Prozent auf 7,74 CHF), Schindler (+ 3,01) Prozent auf 294,60 CHF), Partners Group (+ 2,31 Prozent auf 966,20 CHF) und Adecco SA (+ 2,23 Prozent auf 21,98 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Logitech (-2,43 Prozent auf 93,00 CHF), Richemont (-2,30 Prozent auf 165,40 CHF), Lonza (-1,18 Prozent auf 518,00 CHF), Sandoz (-0,95 Prozent auf 58,46 CHF) und Roche (-0,53 Prozent auf 316,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 349 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 274,857 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lonza AG (N)mehr Nachrichten