Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus

Um 15:42 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,44 Prozent auf 2 097,84 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,177 Prozent auf 2 092,38 Punkte an der Kurstafel, nach 2 088,69 Punkten am Vortag.

Bei 2 092,04 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 108,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,076 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 2 085,94 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 2 012,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 942,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,17 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit UBS (+ 3,43 Prozent auf 34,64 CHF), ams-OSRAM (+ 3,20 Prozent auf 7,74 CHF), Schindler (+ 3,01) Prozent auf 294,60 CHF), Partners Group (+ 2,31 Prozent auf 966,20 CHF) und Adecco SA (+ 2,23 Prozent auf 21,98 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Logitech (-2,43 Prozent auf 93,00 CHF), Richemont (-2,30 Prozent auf 165,40 CHF), Lonza (-1,18 Prozent auf 518,00 CHF), Sandoz (-0,95 Prozent auf 58,46 CHF) und Roche (-0,53 Prozent auf 316,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 349 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 274,857 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at