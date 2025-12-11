ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Blick
|
11.12.2025 09:29:42
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus
Am Donnerstag geht es im SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,39 Prozent auf 12 871,55 Punkte nach unten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,485 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,249 Prozent auf 12 889,31 Punkte an der Kurstafel, nach 12 921,48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 895,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 867,05 Punkten verzeichnete.
SMI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,544 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12 702,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 292,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bewegte sich der SMI bei 11 681,87 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,73 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 0,84 Prozent auf 74,40 CHF), Swiss Re (+ 0,27 Prozent auf 128,45 CHF), Sika (+ 0,16 Prozent auf 157,95 CHF), UBS (+ 0,15 Prozent auf 33,13 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,10 Prozent auf 580,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-1,41 Prozent auf 530,20 CHF), Roche (-1,06 Prozent auf 318,60 CHF), Logitech (-0,73 Prozent auf 94,88 CHF), Alcon (-0,56 Prozent auf 63,66 CHF) und Novartis (-0,55 Prozent auf 104,84 CHF).
Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 133 309 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 268,361 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
