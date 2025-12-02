NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MarketAxess-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in MarketAxess eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die MarketAxess-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 106,44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, befänden sich nun 0,939 MarketAxess-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 150,31 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 01.12.2025 auf 159,99 USD belief. Das entspricht einem Plus von 50,31 Prozent.

MarketAxess wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,09 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at