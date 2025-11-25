NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MarketAxess gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem MarketAxess-Papier statt. Diesen Tag beendete das MarketAxess-Papier bei 514,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,442 MarketAxess-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des MarketAxess-Papiers auf 161,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 145,72 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 68,54 Prozent vermindert.

Insgesamt war MarketAxess zuletzt 6,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at