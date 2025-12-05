NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Marten Transport-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Marten Transport-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Marten Transport-Anteile 18,05 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, befänden sich nun 554,017 Marten Transport-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 199,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,01 Prozent verringert.

Insgesamt war Marten Transport zuletzt 906,97 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at