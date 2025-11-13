Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Microchip Technology-Investment
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Microchip Technology-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Microchip Technology-Aktie bei 63,08 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microchip Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 158,541 Microchip Technology-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Microchip Technology-Papiers auf 55,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 819,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,80 Prozent verringert.
Microchip Technology wurde am Markt mit 29,60 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
