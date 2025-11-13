Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Microchip Technology-Investment 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Microchip Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Microchip Technology-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Microchip Technology-Aktie bei 63,08 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microchip Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 158,541 Microchip Technology-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Microchip Technology-Papiers auf 55,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 819,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,80 Prozent verringert.

Microchip Technology wurde am Markt mit 29,60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Microchip Technology Inc.mehr Nachrichten