NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Myriad Genetics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurden Myriad Genetics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 30,88 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 323,834 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Myriad Genetics-Papiere wären am 08.10.2024 8 406,74 USD wert, da der Schlussstand 25,96 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete Myriad Genetics eine Marktkapitalisierung von 2,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

