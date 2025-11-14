NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neurocrine Biosciences-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Neurocrine Biosciences-Aktie gebracht.

Neurocrine Biosciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Neurocrine Biosciences-Papiers betrug an diesem Tag 118,05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investierten, hätten nun 8,471 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 221,22 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Anteils am 13.11.2025 auf 144,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,12 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences bezifferte sich zuletzt auf 14,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at