NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Neurocrine Biosciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Neurocrine Biosciences-Anteile an diesem Tag bei 123,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,807 Neurocrine Biosciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124,86 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 06.11.2025 auf 154,80 USD belief. Das entspricht einem Plus von 24,86 Prozent.
Der Marktwert von Neurocrine Biosciences betrug jüngst 15,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
