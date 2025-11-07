Neurocrine Biosciences Aktie

WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

Langfristige Performance 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Neurocrine Biosciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Neurocrine Biosciences-Anteile an diesem Tag bei 123,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,807 Neurocrine Biosciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124,86 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 06.11.2025 auf 154,80 USD belief. Das entspricht einem Plus von 24,86 Prozent.

Der Marktwert von Neurocrine Biosciences betrug jüngst 15,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

