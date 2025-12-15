Nexstar Media Group Aktie
15.12.2025
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.12.2020 wurde das Nexstar Media Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 105,69 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 94,616 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 19 270,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203,67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 92,71 Prozent angezogen.
Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
