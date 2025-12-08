Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nexstar Media Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Nexstar Media Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Nexstar Media Group-Aktie bei 181,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,497 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 189,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 039,03 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 3,90 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Nexstar Media Group belief sich zuletzt auf 5,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
