Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Frühe Investition
|
18.11.2025 16:04:26
NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 18.11.2024 wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,25 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,756 Nortech Systems-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2025 68,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,98 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 31,90 Prozent.
Alle Nortech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!