NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 18.11.2024 wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,25 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,756 Nortech Systems-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2025 68,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,98 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 31,90 Prozent.

Alle Nortech Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at