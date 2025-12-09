NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Old Dominion Freight Line gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Old Dominion Freight Line-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20,34 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49,164 Old Dominion Freight Line-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 151,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 457,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 645,72 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich jüngst auf 32,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at