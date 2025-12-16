NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Old Dominion Freight Line-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Old Dominion Freight Line-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Old Dominion Freight Line-Aktie bei 198,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,279 Old Dominion Freight Line-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.12.2025 7 916,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,46 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 20,83 Prozent.

Am Markt war Old Dominion Freight Line jüngst 33,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at