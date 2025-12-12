NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

Das OraSure Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die OraSure Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,155 OraSure Technologies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,52 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 11.12.2025 auf 2,57 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,48 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von OraSure Technologies belief sich jüngst auf 182,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at