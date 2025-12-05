NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die OraSure Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der OraSure Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11,89 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das OraSure Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 841,043 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 161,48 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 04.12.2025 auf 2,57 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,39 Prozent eingebüßt.

OraSure Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 182,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at