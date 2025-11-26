Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,95 Prozent stärker bei 23 245,24 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,598 Prozent fester bei 23 163,19 Punkten, nach 23 025,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 280,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 074,39 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 3,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 204,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 544,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der NASDAQ Composite bei 19 175,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 20,56 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell PetMed Express (+ 9,82 Prozent auf 1,79 USD), AXT (+ 8,78 Prozent auf 10,04 USD), Cogent Communications (+ 7,83 Prozent auf 19,29 USD), CRESUD (+ 6,42 Prozent auf 12,10 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 5,97 Prozent auf 152,10 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Nissan Motor (-6,08 Prozent auf 2,38 USD), Microvision (-4,43 Prozent auf 0,92 USD), OraSure Technologies (-4,08 Prozent auf 2,35 USD), inTest (-3,67 Prozent auf 7,61 USD) und Americas Car-Mart (-3,49 Prozent auf 22,70 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 25 236 283 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,831 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Mit 17,08 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

