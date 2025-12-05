PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
|Lukrativer PC Connection-Einstieg?
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der PC Connection-Aktie statt. Der Schlusskurs der PC Connection-Anteile betrug an diesem Tag 53,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,863 PC Connection-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.12.2025 auf 58,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,85 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für PC Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 1,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!