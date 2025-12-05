NASDAQ Composite Index-Titel PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PC Connection von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PC Connection-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der PC Connection-Aktie statt. Der Schlusskurs der PC Connection-Anteile betrug an diesem Tag 53,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,863 PC Connection-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.12.2025 auf 58,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,85 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für PC Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at