NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PC Connection von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen PC Connection-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PC Connection-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die PC Connection-Anteile bei 45,06 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die PC Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,193 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.12.2025 auf 61,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 360,19 USD wert. Damit wäre die Investition um 36,02 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von PC Connection belief sich jüngst auf 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at