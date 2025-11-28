NASDAQ Composite Index-Wert PC Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein PC Connection-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PC Connection-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden PC Connection-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PC Connection-Anteile betrug an diesem Tag 73,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 136,893 PC Connection-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 982,20 USD, da sich der Wert eines PC Connection-Papiers am 26.11.2025 auf 58,31 USD belief. Mit einer Performance von -20,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der PC Connection-Wert an der Börse wurde auf 1,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at