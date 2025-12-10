NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie betrug an diesem Tag 31,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 314,762 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die gehaltenen Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere wären am 09.12.2025 10 752,28 USD wert, da der Schlussstand 34,16 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +7,52 Prozent.

Der Marktwert von Peoples Bancorp of North Carolina betrug jüngst 184,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at