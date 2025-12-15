NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prosperity Bancshares-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Prosperity Bancshares-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68,17 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,467 Prosperity Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 72,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,84 Prozent gesteigert.

Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at