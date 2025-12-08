NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Prosperity Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Prosperity Bancshares-Papier 81,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 122,055 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 70,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 620,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,79 Prozent verringert.

Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at