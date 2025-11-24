NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Red Robin Gourmet Burgers-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Red Robin Gourmet Burgers-Papier bei 8,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,048 Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.11.2025 auf 3,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,77 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,23 Prozent verringert.

Red Robin Gourmet Burgers war somit zuletzt am Markt 71,29 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at