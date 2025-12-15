Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Langfristige Performance
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richardson Electronics-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Richardson Electronics-Aktie bei 24,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 407,997 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 475,72 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 12.12.2025 auf 10,97 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 55,24 Prozent verringert.
Richardson Electronics wurde am Markt mit 157,22 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!