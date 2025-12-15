NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richardson Electronics-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Richardson Electronics gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Richardson Electronics-Aktie bei 24,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 407,997 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 475,72 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 12.12.2025 auf 10,97 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 55,24 Prozent verringert.

Richardson Electronics wurde am Markt mit 157,22 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at