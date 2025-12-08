Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Richardson Electronics Aktie

Richardson Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Richardson Electronics-Investition? 08.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Richardson Electronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,11 USD. Bei einem Richardson Electronics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,872 Richardson Electronics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Richardson Electronics-Anteile wären am 05.12.2025 748,41 USD wert, da der Schlussstand 10,56 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25,16 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Richardson Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 150,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.mehr Nachrichten