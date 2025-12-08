NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Richardson Electronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,11 USD. Bei einem Richardson Electronics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,872 Richardson Electronics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Richardson Electronics-Anteile wären am 05.12.2025 748,41 USD wert, da der Schlussstand 10,56 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25,16 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Richardson Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 150,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at